Amadou Ba, Monsieur plus. (Par Paco Jackson Thiam)

Ministre des Affaires Étrangères, dans un Sénégal à la croisée des chemins et traversé par de nouveaux horizons plus que prometteurs, Amadou Bâ apparaît comme un homme d'État achevé. Ce dernier terme peut sembler galvauder en ces moments où la déconstruction tout azimuts souffle dans notre pays.



En effet, n'est pas homme d'État qui veut. Le patron de la diplomatie sénégalaise l'est sans commune mesure parce que travail, efficacité, sobriété, discrétion, fermeté et loyauté sont ses fidéles compagnons. Pour être un pur produit de l'administration sénégalaise, l'actuel ministre des Affaires Étrangères ne rechigne pas à servir plus que de besoin le Président Macky Sall. C'est à dire que le chef de l'État peut compter sur Amadou Ba sans risques de se tromper sur la carrure de l'homme et son degré de serviabilité pour la bonne marche de sa mission. Car, Amadou Ba est cette personnalité capable de se dépouiller totalement, sur le terrain politique, pour réélire Macky Sall, avant de se muer en gardien de la République pour défendre bec et ongles la maison Sénégal.



À l'heure du pétrole et du gaz, la diplomatie (économique) sénégalaise devra jouer pleinement son rôle. Qui mieux que l'ancien ministre des Finances pour comprendre cet enjeu fondamental pour l'avenir immédiat de notre pays. Comme quoi, Amadou Ba est dans l'action et la seule qui vaille: traduire et concrétiser la vision du Président Macky Sall.



Paco Jackson Thiam, Mackyiste convaincu.