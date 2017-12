Amadou Bâ, Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan : “Le débat sur l'endettement manque de pertinence”

Le ministre de l'Économie avait décidé de ne plus se prononcer sur l'endettement du Sénégal qui fait l'objet d'une vive polémique dans l'espace publique. Mais aujourd'hui face aux députés, Amadou Bâ a parlé de la dette. C'est pour se désoler du “manque de pertinence” du débat. Selon l'argentier de l'Etat du Sénégal, tous les “experts” qui s'accrochent sur la dette le font parce que leurs pronostics sur le taux de croissance on été déjoués. “Le débat est déplacé sur l'endettement”, fait remarquer Amadou Bâ qui indique qu'il n'y a pas un seul pays qui ne s'endette pas. “Tous les pays s'endettent, c'est normal de s'endetter”, martèle le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan qui réclame plus de respect pour les institutions financières qui ont fait confiance au Sénégal en lui accordant des lignes de crédit. “Pensez vous que la BID, la Banque mondiale vont mettre leur argent à la disposition d'un pays qui ne bouge pas ?”, a t il indiqué avant de conclure : “Nous n'avons pas de risque de surendettement. Maintenant, il faut faire attention”.