Amadou Bâ : « Le PDS, avec mon frère Karim Wade, doit me rejoindre pour une alliance sincère ! »

Lors d'un meeting au stade Alassane Djigo de Pikine, ce jeudi soir, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Bâ, a mis en avant des valeurs telles que la réconciliation nationale, le pacte républicain, l'alliance et l'entente sincère. Son discours s'adressait spécifiquement à la famille libérale, en particulier au Parti démocratique Sénégalais (PDS) et à Karim Wade, leur candidat exclu de l'élection présidentielle du 24 mars 2024.

Malgré les tensions persistantes et les accusations de corruption portées par le PDS à l'encontre de certains juges du conseil constitutionnel, Amadou Bâ a fait preuve d'ouverture envers ses adversaires politiques. Dans un appel solennel, il a déclaré : « Le Parti démocratique Sénégalais (PDS), avec mon frère Karim Wade, doit me rejoindre pour une alliance sincère ! Je ne parle pas seulement de soutien, mais d'un pacte républicain, d'une alliance véritable et d'une entente sincère et loyale. Notre objectif commun doit être de travailler ensemble pour le Sénégal. Nous devons perpétuer l'œuvre des présidents Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Leopold Sedar Senghor. En tant que président, je souhaite être un trait d'union entre toutes ces personnalités et réconcilier l'ensemble du peuple sénégalais », a affirmé Amadou Bâ devant les militants de la coalition Benno Bokk Yaakaar.