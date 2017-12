Amadou Ba : La polémique sur la question de la dette n'est pas un fait nouveau.

Le ministre de l’économie, des finances et du plan est revenu lors de ses réponses aux différentes questions des parlementaires, sur la lancinante question de la dette qui fait l'objet de beaucoup de débat. Une polémique qui ne semble guère ébranler le patron du département de l'économie et des finances.



Amadou Ba est clair dans ses propos : la situation de la dette est une question qui a toujours été posée a t-il affirmé, non sans préciser qu'il y a une volonté affichée de l'État d'améliorer les choses à travers ce qu'il qualifie de sincérité budgétaire. L'objectif pour le ministre est de prendre en comptes les préoccupations des uns des autres en vue d’avoir une bonne santé financière pouvant améliorer les recettes pour prendre en charge toutes les catégories de l'État.