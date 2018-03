Amadou Ba : "La patente, un impôt anti-économique qu'il faut changer"

Devant les députés, le ministre de l’économie et des finances a défendu la réforme envisagée qui s'articule autour du projet de loi n 29/2017 modifiant certaines dispositions du code général des impôts. C'est le cas de la patente. Selon Amadou Ba, ce nouvel impôt est calculé sur la valeur des locaux servant à l'exploitation et sur la valeur ajoutée de l’activité de l'entreprise. C'est simple transparent et efficace...