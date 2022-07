Amadou Ba : « Avec les énormes projets du président Macky Sall, nous avons encore beaucoup d’efforts à fournir, en matière de communication »

En campagne aux Parcelles Assainies depuis deux semaines, le deuxième sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar rencontre les différentes couches des populations, particulièrement les jeunes.



Hier après des visites de courtoisie, Amadou Bâ s'est dirigé à l’Unité 12 des Parcelles Assainies où il a rencontré des jeunes qui lui ont exposé leurs différentes préoccupations. Après les avoir écoutés, l’ancien ministre Amadou Bâ leur a fait part des efforts que le chef de l’État est en train de faire au niveau des Parcelles Assainies. Cela n’a pas, par ailleurs, empêché au responsable politique de l’APR, de reconnaître que des efforts, en matière de communication sont à fournir : « Avec tout ce que le président a fait et avec ce qu’il souhaite réaliser en plus au sénégal, il nous reste beaucoup à faire en matière de communication », a lancé Amadou Ba au cours du meeting hier où il appelle encore les responsables à l’unité pour faciliter et aider le président Macky Sall dans sa vision pour le Sénégal.