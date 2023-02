Amadou Ba, APR : « Personne ne peut déstabiliser ce pays ! Pour 2024, nous n’avons aucun autre plan que Macky Sall… »

Le message du Premier ministre Amadou Ba est clair. Il est à la fois à l’endroit des acteurs politiques de l’opposition comme ceux du pouvoir, mais aussi, à l’endroit de tout le peuple sénégalais, particulièrement à la banlieue de Dakar.Cette partie de Dakar a réuni toutes les forces vives de la mouvance présidentielle ce dimanche pour un grand rassemblement. Cette mobilisation qui avait pour but de réunir tous les responsables autour de l’idéal consistant à reconduire le président Macky Sall à la tête du Sénégal, a regroupé l’Alliance pour la république de même que Benno Bokk Yakaar. Aussi, le Premier ministre Amadou Ba qui a clôturé ce rassemblement s'est dit réjoui de cette mobilisation de la banlieue et parle aux sénégalais : « Nous sommes dans une république. Personne ne peut la déstabiliser. L’État en ce qui le concerne, restera fort pour se mettre en face de toute personne qui veut cultiver l’instabilité dans ce pays », avertit le responsable politique de l’Alliance pour la république.La question de la candidature de Macky Sall ne sera pas occultée par le Premier ministre Amadou Ba : « Le peuple est la raison de vivre du président Macky Sall. Il est notre seul et unique plan. Nous n’en avons pas un autre. Nous portons sa candidature car, il ne doit pas être plus honnête que nous », lance le Premier ministre militant pour la continuité de la vision du président Macky Sall au-delà même de 2024.