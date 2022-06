Amadou Bâ : « L'opposition cherche à instaurer le chaos et bloquer le développement du pays... »

Amadou Bâ n'a pas été tendre avec les leaders de l'opposition sénégalaise qu'il a qualifié de nihilistes et d'irresponsables. Profitant de la large tribune qui lui a été offerte ce jeudi, lors de la conférence de presse de la plateforme de l'émergence qui a réuni le gratin des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, il a insisté sur les nombreuses réalisations du régime du président Sall depuis plus de 10 ans.



L'ancien ministre de l'économie et des finances qui n'a pas manqué de souligner le travail remarquable abattu par l'ancien Premier ministre, Aminata Touré, avec notamment le programme "Yonnou Yokouté", bourse de sécurité familiale, a rappelé que n'eut été la crise sanitaire et la guerre russo-ukrainienne, l'économie sénégalaise serait plus reluisante.



Sur ce, Amadou Bâ qui n'a pas fait dans la langue de bois, a accusé l'opposition sénégalaise de "chercher à instaurer le chaos et bloquer le développement du pays..." Lex ministre des affaires étrangères faisait ainsi référence aux récentes manifestations de cette même opposition dans le cadre du processus électoral relatif à la tenue des législatives.



Poursuivant sa logique, Amadou Bâ, devant les nombreux militants de BBY ajoute que lorsque le président Sall a incité les uns et les autres à œuvrer pour bâtir un Sénégal stable et apaisé, l'autre camp a préféré opter pour la violence et la tension quotidienne. "Ils préfèrent la violence, les scènes de saccage et autres dérivés qui plongent le pays dans le chaos", a déclaré Amadou Bâ en présence d'autres leaders de la coalition BBY...