« Ama très facile à terrasser? » Zale Lo répond aux propos de Franc : « Moi je pense que…. »

À quelques heures de l'affrontement tant attendu entre Ama Baldé et son adversaire Franc, le poulain de Modou Lo, les déclarations du lutteur ont fait réagir. Franc avait affirmé que parmi les lutteurs de sa génération, Ama était celui qu’il pourrait le plus facilement terrasser. Une déclaration qui a suscité des doutes et des préoccupations, notamment chez Zale Lo, ancien lutteur et expert de l’arène. Selon lui, ces propos ne sont qu’une stratégie destinée à déstabiliser l’adversaire. « On a souvent vu des lutteurs minimiser leur adversaire avant le jour J pour surprendre », explique Zale Lo. Il avertit cependant Franc : "Il a un vrai combat devant lui, et Ama n'est pas un lutteur à sous-estimer."







L’expert de la lutte sénégalaise souligne que même si Franc semble confiant, il devra redoubler d’efforts pour venir à bout d’Ama Baldé. Selon Zale Lo, Ama a fait face à des adversaires tout aussi coriaces, voire plus redoutables que Franc. Il rappelle l'exemple de Modou Lo. « L’expérience joue un rôle déterminant dans ce sport », ajoute-t-il, en soulignant c’est cette opportunité que Modou Lo a su saisir devant le fils de Falaye Baldé. La question est de savoir si Franc saura faire de même.