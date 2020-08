Aly Ngouille affirmatif: « les découvertes récentes ont montré que la tranche jeune est de plus en plus infectée … »

A la suite du Chef de l’Etat Macky Sall qui avait appelé les jeunes lors de la Tabaski à la conscientisation, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a lors de sa conférence de presse au lendemain du conseil présidentiel tenu hier au Palais de la République, ouvert un gros chapitre pour cette tranche d’âge.

Une alerte qui prend tout son sens puisque « dix malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6000 sont décédés contre plus de 203 sur 4614 sur la cible des plus de 40 ans » a dit le ministre de l’Intérieur.

Aly Ngouille Ndiaye qui animait cet après-midi une conférence de presse a ajouté que « les jeunes constituent des vecteurs de la transmission du virus aux personnes âgées qui en meurent ». En outre a-t-il révélé « les découvertes récentes ont montré que la tranche jeune est de plus en plus infectée ».

Dès lors les a t’il interpellé, s’ils ne constituent souvent un danger pour eux meme le sont pour les personnes vulnérables avec lesquelles ils vivent. « L’heure est donc à la prise de conscience et à la responsabilité » les a-t-il invités.