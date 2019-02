Aly Ngouille à Habib Sy : « Le président Sall n’a pas besoin de bureaux fictifs pour gagner à Linguère »

L’ancien Ministre Habib Sy qui soutient la candidature de Madické Niang a, lors d’un meeting, accusé le ministre de l’Intérieur d’avoir créé des bureaux fictifs dans sa ferme à Linguère.



Des accusations battues en brèche par Aly Ngouille Ndiaye qui, s’est dévêtu pendant quelques secondes de son manteau de ministre de l’Intérieur pour mettre la tenue de l’homme politique. « Si nous revisitons l’histoire, on verra que le président Macky Sall n’a pas besoin de bureaux fictifs pour gagner à Linguère. Depuis 2012, il y a remporté les élections », réplique Aly Ngouille Ndiaye.



En marge de la supervision de l’acheminement du matériel électoral vers les régions de l’intérieur, le maire de Linguère a en outre précisé que les bureaux dont parle Habib Sy sont réels et se trouvent dans un village de la commune de Warkhokh. « C’est des Sénégalais qui jouissent de leur droit de vote et doivent comme vous et nous exprimer leur voix », termine le ministre de l’Intérieur.