Aly Ngouille Ndiaye résume sa tournée : « Beaucoup de problèmes ont été posés dont principalement la faiblesse des superficies par famille »

Dans le cadre de sa tournée agricole qui l’a mené dans la vallée du fleuve Sénégal cette fin de semaine, le Ministre de l’agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire a visité différents casiers et périmètres villageois. Aly Ngouille Ndiaye dira avoir constaté que « certains ont été endommagés par les inondations » et que d’autres, fort heureusement, ont connu un fonctionnement correct depuis Ndioum. « Nous avons constaté avec satisfaction les comportements des cultures. »

Néanmoins, il précisera que beaucoup de problèmes ont été posés dont principalement la faiblesse des superficies par famille.



« C’est des surfaces de 0,5 hectare par famille pour des périmètres qui sont exploités depuis une trentaine d’années. Naturellement ça pose problème parce que ça devient très petit. Les familles grandissent et les enfants deviennent adultes. Le directeur de la Saed va faire le point sur toutes les communes pour qu’on puisse apprécier déjà les périmètres qu’il faut rapidement reprendre. Il y’a des terres déjà aménagées pour des raisons autres que financières les familles n’ exploitent pas. Le potentiel est énorme dans cette zone de 140 000 hectares à aménager et nous sommes très loin du compte. Je vais demander à la Saed et à la Der de voir tout ça... »



Interpelé sur l’espoir manifesté à son endroit par les populations rencontrées durant la tournée, Aly Ngouille Ndiaye précisera que des avancées seront faites et que les acquis seront consolidés avec notamment un programme de mécanisation en vue. « Le Président a appelé à la souveraineté alimentaire et il nous a demandé de lui proposer un programme avant le 31 décembre et lui-même est conscient des investissements que cela nécessite... »