Aly Ngouille Ndiaye recadre Cheikh Abdou Mbacké : " Nous sommes dans une République laïque où Tidiane, Mouride et catholique sont tous égaux "

"Vous n’êtes pas plus mouride que moi!" C'est la réponse sèche servie par Aly Ngouille Ndiaye au député Cheikh Abdou Mbacké qui comparait le gouvernement de Macky Sall à celui de Abdoulaye Wade qui a toujours gagné les élections dans la ville sainte. Un terrain apparemment glissant puisque le ministre de l’intérieur a rappelé au député que Touba a eu à intervenir en faveur de Senghor et de Abdou Diouf et que nous sommes dans un pays laïc où mouride tidiane et catholique sont tous égaux.