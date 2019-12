Aly Ngouille Ndiaye aux parlementaires : « Ce que nous avons en terme de ressources humaines et matérielles dépasse largement ce que nous avons trouvé en 2012 »

Face au parlement sénégalais pour défendre son projet de budget 2020, le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye rassure que d'importants efforts ont été consentis de 2012 à nos jours pour rehausser la sécurité publique du pays.



« Le président Macky Sall a consenti beaucoup d'efforts pour le renforcement de la sécurité du pays par rapport à ce que nous avons trouvé en place en 2012, lorsque nous prenions le pouvoir », rassure le ministre de l'intérieur.



Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye annonce le renforcement de la sécurité du pays avec le recrutement d'un nombre important de policiers avec en renforcement du matériel.

« Nous sommes sur le point de recruter mille policiers d'ici la fin de l'année. Et si on compare les chiffres en terme de ressources matérielles et humaines, ce que nous avons actuellement dépasse très largement ce que nous avons trouvé en 2012 » souligne Aly Ngouille Ndiaye. Qui estime que, « l'ambition c'est d'assurer la sécurité publique partout dans le pays »



« Nous sommes en train de réfléchir pour la mise en disposition d'un large maillage sécuritaire dans les 45 départements du pays. Et nous renforçons les frontières.

Pour la sécurité civile, nous avons un programme similaire. Et vous avez vu le matériel d'une valeur de 25 milliards F CFA d'équipements que le président Macky Sall a fait importer et reparti sur toute l'étendue du territoire national. Et nous attendons un matériel d'une valeur de 25 milliards aussi pour le groupement des sapeurs-pompiers pour l'année 2020 » a expliqué le ministre de l’intérieur.



Le ministre Aly Ngouille Ndiaye annonce également un programme spécial de construction de commissariats de police et de services de l'administration territoriale...