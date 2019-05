Aly Ngouille Ndiaye à l’ouverture du Dialogue politique : « Nous pensons qu’il faut bannir la politique de la chaise vide… »

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a ouvert ce matin le démarrage du dialogue politique, notamment sur le volet électoral. Une occasion pour les diverses parties d’échanger sur le processus électoral. Le ministre qui a dit sa satisfaction de rencontrer les partis autour de leurs préoccupations dans un contexte d’après élections a ajouté être persuadé que « c’est au carrefour des positions diverses que surgira la solution consensuelle ». Il nous faudra a-t-il ajouté, « étaler et confronter nos convictions dans un esprit de dépassement sans aucun préjugé défavorable »

Par ailleurs le ministre a invité toutes les parties à l’abandon de toute posture qui entrave la propension à l’écoute et qui encourage le boycott nuisible. « Nous pensons qu’il faut bannir la politique de la chaise vide car l’absent n’expose pas et celui qui n’expose pas ne peut en aucune manière convaincre » a-t-il notamment dit.

La cérémonie se poursuit avec l’échange sur l’avant-projet des termes de référence sur le dit dialogue.