Aly Ngouille Ndiaye à Ousmane Sy : le défi est énorme

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a procédé ce vendredi matin à l’installation du nouveau patron de la Police nationale, l’Inspecteur général de police, Ousmane Sy. Dans son allocution, il a invité le nouveau patron de la police à reprendre le flambeau légué par son prédécesseur l’Inspecteur Oumar Maal. De continuer les chantiers et politiques de défense et de sécurité mis en place par l’Inspecteur Maal.

Aly Ngouille Ndiaye a justifié les raisons qui ont poussé le président de la République à porter son choix sur Ousmane Sy, car son parcours au sein de la police n’est plus qu’à démontrer. Il ajoute que le déficit sécuritaire qui attend l'Inspecteur Ousmane Sy est énorme, surtout avec la floraison des réseaux sociaux où la délinquance prend de l’ampleur. C’est pourquoi, il a annoncé dans la foulée, le financement de 5 milliards de la Sensec de l’Union européenne pour combler le déficit sécuritaire.