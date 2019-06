Aly Ngouille Ndiaye à Koungheul : « Nous avons eu une opération de sécurisation qui a été entamée au niveau national par la gendarmerie… Le problème entre les conducteurs de motos Jakarta et les gendarmes... »

Après avoir installé le nouveau gouverneur de Tamba, le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a fait une escale à Koungheul, à la suite des affrontements entre les gendarmes et les conducteurs de Jakarta.



Interrogé par les journalistes sur les incidents, le ministre de l'intérieur est revenu sur l'opération de sécurité des hommes en bleu qui, selon lui, s'était effectuée sur le plan national. Avant de marteler que lesdits incidents étaient tout simplement dus à un problème d'incompréhension. " J'étais parti à l'installation du gouverneur de Tamba, donc à mon retour, j'ai pensé faire une escale ici pour voir la gendarmerie suite aux incidents qui ont eu lieu récemment et qui ont opposé les jeunes aux gendarmes. Nous avons eu une opération de sécurisation qui a été entamée au niveau national par la gendarmerie… Voilà ce qui peut-être, a amené un problème d'incompréhension entre les jeunes conducteurs de motos Jakarta qui ont eu à être agressés par des gendarmes…"



Aly Ngouille Ndiaye qui n'a toutefois pas mentionné dans sa déclaration la libération prochaine des conducteurs de Jakarta en garde à vue depuis quelques jours à la brigade de la gendarmerie de Koungheul, a en revanche annoncé l'ouverture prochaine de la toute nouvelle brigade de Koungheul et plus tard d'un commissariat de police au niveau de cette commune...