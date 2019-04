Aly Koto Ndiaye sur le nouvel attelage gouvernemental : ‘’Le gouvernement reflète la volonté du PR d’arriver très rapidement à des résultats probants’’

L’ancien ministre de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi en 2012, Aly Koto Ndiaye, a livré ses impressions sur la formation du nouveau gouvernement.

D’emblée, il relève de la nouvelle équipe, un reflet de la volonté du chef de l’État à atteindre, dans les plus brefs délais, les objectifs qu’il s’est assignés.

Sur la suppression éventuelle du poste de Premier ministre, le président du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications s’inscrit dans la vision du président Macky Sall qui tend à un meilleur contrôle des actions gouvernementales.

Il a, à cet effet, invité les gouvernés à faire preuve de confiance après l’identification et la responsabilisation des ministres.

Originaire de la région de Fatick, Aly Koto Ndiaye s’est, par ailleurs, prononcé sur l’absence des ministres Abdou Latif Coulibaly et Mbagnick Ndiaye dans le nouveau attelage.

Réfutant la notion de ‘’telle région doit avoir...’’, il en a profité pour appeler à penser collectif.

L’essentiel, selon lui, c’est que le ministre soit un sénégalais et qu’il soit animé d’une volonté de travailler pour son pays.

Aly Koto n’a pas omis d’éclairer sur la mission du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications.