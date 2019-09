Alternance à tête du réseau des enseignants républicains : Mahmouth Saleh a reçu les candidats à la succession de Youssou Touré

Un vent de changement souffle à l’Alliance pour la République. Après le mouvement des femmes apéristes et la coordination des jeunes républicains (Cojer), c’est le réseau des enseignants apéristes qui devrait connaitre un nouveau coordonnateur. Exit Youssou Touré, qui sera la nouveau Coordonnateur ? En tout cas le Chef de l’État qui pilote le dossier l’a confié à Mahmouth Saleh son directeur de cabinet politique. Ce dernier a reçu les différents candidats pour leur permettre de dérouler leur feuille de route, au terme d’une réunion qui a été, nous dit-on, par moment houleuse. Une seule candidature féminine a été enregistrée parmi la dizaine. Le Chef de l’État devrait donner la décision finale et choisir le profil qui lui semble le plus approprié.