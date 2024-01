Altercation entre coépouses à Mbour Thioce-Est: le mari tabasse l'une qui rend l'âme...

Une histoire rocambolesque vient de secouer le quartier Thiocé-Est de Mbour. Dakaractu Mbour a été saisi par l'oncle de la femme décédée, qui revient avec amertume et tristesse sur le déroulement du film de l'affaire qui ressemble à un "homicide involontaire"...



"Je me nomme D.Drame oncle de la femme qui a rendu l'âme..C'était le 27 décembre vers les coups de 14h , j'étais autour du bol lorsque mon téléphone a sonné . Au bout du fil, on m'informait que ma nièce Diabou Doucouré a été répudiée par son mari Daouda Samb...

Quand j'ai demandé à savoir le motif, il s'avère qu'une altercation est survenue entre sa coépouse et elle. Chacune des deux parties voulait préparer le repas... Le mari informé, rapplique et ordonne à Diabou Doucouré d'arrêter de préparer car elle n'en avait pas le droit...

Ainsi une dispute a éclaté entre elle et son mari .Sur ce, le mari a décidé de la répudier", raconte l'oncle.



Ainsi, poursuit-il, "je me suis dit comme son mari l'a répudiée... je vais me déplacer et faire venir ma nièce...A ma grande surprise on me dit qu'elle est transférée au poste de santé de Tefess...Une fois sur place (pause)....je trouve un corps sans vie..J'ai appelé la famille pour les informer de la situation".



"Présentement le corps est à la morgue de l'hôpital de Grand Mbour...Des médiations sont entamées par la famille du mari, cependant, notre famille a décidé de porter l'affaire devant les juridictions", informe Djabel Dramé, l'oncle de Diabou Doucouré.



Selon toujours les informations reçues à Dakaractu-Mbour, Diabou a trois enfants avec son mari Daouda Samb dit David, dont l'aîné A.S, âgé de 13 ans...



Nous reviendrons en image sur le témoignage de la famille de la défunte, Diabou Doucouré...