Alphabétisation : La COSYDEP rend hommage au doyen feu Amadou Wade Diagne

La salle de réunion de la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) porte désormais le nom de feu Amadou Wade Diagne. À travers ce ce geste, l’organisation a voulu rendre hommage à un acteur remarquable du système éducatif, consultant émérite qui a beaucoup contribué au développement de l’éducation de manière globale avec une attention particulière sur le non formel et l’alphabétisation. La semaine de l’Alphabétisation a été le prétexte pour magnifier le doyen qui a beaucoup aidé pour une éducation de qualité.



‘’Nous avons un devoir de reconnaître toutes ses contributions pour le peuple sénégalais, son accompagnement de la COSYDEP. Il y a eu beaucoup d’études que nous avons réalisées grâce à Amadou Wade Diagne, il était dans le groupe de travail sur la problématique du financement de l’éducation, il nous a soutenu dans l’étude sur le niveau de réalisation des recommandations issues des assises nationales de l’éducation et de la formation, il a était un fervent militant que nous n’avons pas le droit de d’oublier’’, a confié le coordonnateur de la COSYDEP, Cheikh Mbow.



Famille et proches du défunt ont assisté à l’inauguration de la toute nouvelle salle aux initiales de feu Amadou Wade Diagne rappelé à Dieu le 07 octobre 2016.



‘’C’est quelqu’un qui a toujours fait preuve de disponibilité, de générosité dans son accompagnement de militantisme et de passion de constance dans sa réflexion et d’objectivité dans ses analyses. Tout cela devrait pouvoir nous inspirer et nous avons décidé de rappeler que c’est un homme que nous ne saurons jamais oublier’’, a témoigné Cheikh Mbow.



La célébration de la semaine de l’Alphabétisation trouve son intérêt dans le seul but de rappeler à tous l’importance de l’éducation et mener un plaidoyer pour aller vers des progrès d’une société plus éduquée.