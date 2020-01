Alpha Sy : « Nous avons espoir que très rapidement le train se remettra en marche... Ce qui nous intéresse aujourd'hui à Guinguinéo, c'est la réhabilitation des 650 km, partie sénégalaise du DBF »

À l'occasion de la nuit dédiée à la commémoration de Serigne Habibou Mbacké à Guinguinéo, le président du mouvement " Siggil Guinguinéo" a manifesté son optimisme par rapport à la relance prochaine des activités du train qui traverse cette zone pour rallier d'autres localités, notamment le Mali. "Avec le soutien et le travail effectué par le président Macky Sall, aujourd'hui nous avons espoir que très rapidement le train se remettra en marche et que la gare de Guinguinéo revivra les belles années qu'elle a connues. Le 09 janvier passé, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'atelier national sur la stratégie du réseau ferroviaire, il est évident qu'aujourd'hui, aussi bien au niveau du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et du secrétariat d'État du réseau ferroviaire, la stratégie est assez claire. On parle même à terme de 2 700 km de réseau ferroviaire entre une partie qui serait réhabilitée et une partie qui correspondrait à de nouvelles voies. Ce qui nous intéresse à Guinguinéo, c'est la réhabilitation des 650 km, partie sénégalaise du Dakar Bamako…"