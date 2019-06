Alpha Diallo, adjoint au préfet de Kaolack : « Serigne Mboup est un travailleur et il est très pieux... »

À l'occasion du traditionnel " Ndogou" offert par la chambre de commerce de Kaolack, l'adjoint au préfet de Kaolack qui a présidé cette cérémonie, a tressé les lauriers du président de la chambre de commerce de Kaolack en ces termes : " Serigne Mboup Kou fonk Liguey la...Kou am diiné la...Kou am xam xamla", a déclaré Mr Alpha Diallo. Les propos de l'adjoint au préfet de Kaolack font suite à la cérémonie de récital du Saint Coran, organisée en marge du " Ndogou". À ce propos, Mr Mboup a annoncé l'organisation prochaine à Kaolack d'une importante journée dédiée au Coran à l'image de la capitale sénégalaise (Dakar). Les deux hommes sont entre autres revenus sur l'enseignement coranique et les efforts que l'État est en train de faire pour booster ce secteur dans le cadre de son projet de modernisation des écoles coraniques...