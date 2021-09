Allocation des droits de tirages spéciaux : Le Conseil des Gouverneurs du FMI alloue 246,7 milliards au Sénégal.

Dans le cadre de l’allocation générale des droits de tirages spéciaux (DTS), le Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International (FMI) a décidé d'allouer une somme de 246,7 milliards au Sénégal, suite à l’accord conclu au titre de la facilité de crédits de confirmation.

Le Chef de l’État qui se félicite de cette décision lors du Conseil des ministres de ce mercredi 01 septembre, souligne que ces ressources exceptionnelles seront consacrées, en priorité, au financement de la lutte contre la pandémie de Covid-19, au renforcement global et à la résilience du système de santé; mais également au soutien des ménages, à travers le maintien de leur pouvoir d’achat et les mesures durables de stabilisation des prix des produits de grande consommation (sucre, huile, farine etc...)