Alliance politique : Le « CRD » et JOTNA/Patriotes pour l’Alternative veulent œuvrer ensemble pour exiger le respect des acquis démocratiques.

Les délégations de la coalition JOTNA et du Congrès de la Renaissance Démocratique CRD sont convenus dans l’optique de mieux prendre en charge les préoccupations des sénégalais, de la constitution d'une opposition forte, capable de proposer une alternative crédible et dont la survenue est devenue une exigence de salut national.



Dans un communiqué rendu public, ces membres de l’opposition, conscients du rôle protecteur qui leur est légitimement assigné par la population, ont jugé nécessaire d’unir leurs forces pour exiger le respect des acquis démocratiques, défendre les intérêts économiques et sociaux des populations et dénoncer la mal-gouvernance.



C’est ainsi qu’après des discussions approfondies, le « CRD » et JOTNA/Patriotes pour l’Alternative, ont décidé de marquer leur volonté commune de mener le combat républicain et citoyen au profit du peuple Sénégalais pour un Sénégal démocratique et souverain. Les deux délégations ont retenu d’œuvrer ensemble à la constitution d’une grande alliance capable d’impulser les changements attendus par le peuple sénégalais. Cette dernière devra notamment s’accorder sur les voies à emprunter pour assurer de prochaines élections libres et transparentes, ainsi que sur les modalités visant à mettre en place des choix communs en ces occasions.



Dans l’attente de l’évaluation de la forme et du contenu à donner à leur rapprochement, les deux délégations ont retenu qu’elles continueront d’œuvrer pour la consolidation de l’opposition politique, patriotique et citoyenne du Sénégal avec l’ensemble des parties concernées par l’avènement d’un Sénégal démocratique et de justice.