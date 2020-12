Alliance politique : Barthélémy Dias annonce la gestation d'une grande coalition autour de Khalifa Sall et Ousmane Sonko.

Le maire de la commune de Mermoz/ Sacré-Cœur œuvre plus que jamais à l'union des forces politiques de l'opposition pour faire face au président Macky Sall.



Il l'a encore confirmé ce dimanche au 'Grand Jury' sur la Rfm où il annonce que son leader Khalifa Ababacar Sall et le patron de Pastef vont se regrouper autour d'une grande alliance pour montrer qu'il y'a des hommes politiques capables de renverser les choses. "Toutes les grandes capitales vont basculer, car nous allons former une belle alliance autour des grandes forces politiques" soutient le maire de Mermoz/Sacré-Coeur qui par ailleurs, fait savoir que "DaKar est réellement leur base politique où ils seront candidats aux prochaines élections locales."



En outre, cette alliance politique verra l'adhésion de grandes figures de l'opposition connues, telles que Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Cheikh Bamba Dièye etc...