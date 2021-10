Alliance entre Yahya Jammeh et Adama Barrow, l'ancienne procureure de la CPI, Fatou Bensouda, méfiante : « Je reste perplexe... »

Fatou Bensouda ne voit pas forcément d'un bon œil l'alliance annoncée entre l'ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh et son successeur, Adama Barrow. Après avoir quitté le pays en catastrophe, sous la menace de poursuites pour violations des droits de l'homme et détournements de fonds, Jammeh pourrait revenir par la grande porte.



Un "deal" qui laisse perplexe l'ancienne procureure de la Cour pénale internationale, qui a été interpellée sur le sujet ce lundi lors de son passage à Dakar, à une conférence sur la justice pour les crimes internationaux.



Précisant qu'elle n'est pas complétement au fait de cet accord et des motivations cachées derrière, elle estime que la préservation de la stabilité sociale est le plus important. Tout en suivant d'un œil attentif l'évolution de cette surprenante alliance, Bensouda a également évoqué la possibilité d'un procès pour juger l'ancien chef d'État gambien. Une procédure qui devrait avant tout partir de la justice nationale gambienne. "La cour pénale ne peut pas se lever un beau jour et coller un procès à Yaya Jammeh..."



Pour rappel, le parti politique de l'ancien dictateur gambien, l'APRC, avait annoncé une alliance avec la formation politique d'Adama Barrow (Parti national des peuples) pour soutenir Barrow lors des prochaines élections présidentielles. Un accord dont les tenants et les aboutissants restent encore inconnus...