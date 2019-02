Alliance électorale en vue : Ousmane Sonko souhaite être soutenu par le PDS

Le candidat de Sonkopresident a été reçu cet après midi par l’ancien président du Sénégal. Ousmane Sonko et Me Abdoulaye Wade ont ainsi taillé bavette sur la présidentielle qui aura lieu le 24 février prochain. Les deux hommes se sont entretenus sur les enjeux de ces joutes électorales, mais une alliance entre le Parti démocratique sénégalais et la coalition Sonkoprésident n’était pas à l’ordre du jour. C’est la précision faite par Ousmane Sonko qui s’est adressé aux journalistes au sortir de son audience avec Wade. À la question d’un journaliste de savoir s’il souhaiterait être soutenu par le Parti démocratique sénégalais, Sonko n’a pas fait dans le détail. Il a tout simplement répondu par l’affirmative.