Alliance des forces de progrès (AFP): Moustapha Niass perd un compagnon de première heure

Le secrétaire général de l’alliance des forces de progrès dans la commune de Dieuppeul/Derklé claque la porte du parti à quelques mois de l'élection présidentielle de 2024. Mame Abdoulaye Tounkara, dans une lettre adressée au SG national Moustapha Niasse, annonce sa démission : « j'ai décidé de mettre un terme à mon militantisme dans l'Alliance des Forces de Progrès, où je me suis fait des connaissances intéressantes, des amitiés inoxydables, des expériences enrichissantes mais aussi, et naturellement, parfois douloureuses, il faut l'avouer ». Le secrétaire général de la délégation communale de l’AFP au niveau de Dieuppeul/Derklé dit avoir pris conscience et la pleine mesure de cet acte fort qui marque un tournant décisif dans sa carrière politique.







Avec son mouvement « Fippu Ak Moustapha » en 2000, Mame Abdoulaye Tounkara fait partie des premiers souteneurs du président Moustapha Niasse qui voulait se hisser au pouvoir en œuvrant pour l’alternance de la même année.







Au téléphone de Dakaractu, Mr Tounkara revient sur les motivations de sa démission. « Depuis octobre 2022, je suis membre co-fondateur. Je n’avais jamais pensé que j’allais faire de la politique car, je suis un homme du mouvement associatif. Je viens d’avoir 60 ans et je ne connais que la solidarité et le sport. Ce sont des compagnons qui m’ont demandé de partir. Je me suis toujours dit que je devais accompagner Moustapha Niasse car, il m’a toujours impressionné et c’est Serigne Abdou Fatah Mbacké qui m’a permis de le rencontrer » fait savoir l’ancien adjoint au maire de 1999 à 2014. Dans la commune de Dieuppeul/Derklé.







Mame Abdoulaye Tounkara précise également que c’est en 2022 qu’il s’est dit qu’il doit quitter car on ne lui prête pas l’oreille. « Ce n’est pas une démission individuelle. Je suis parti avec mes militants. « Concernant cette démission, je n’ai discuté qu’avec deux amis. J’en ai pas parlé au SG du parti » confie le SG de la section communale de Dieuppeul/Derklé qui se projette déjà vers les prochaines échéances de 2024.