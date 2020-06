Allemagne : L’artémisia agit contre la Covid-19, selon l’Institut Max Planck.

Le Dr Peter Seeberger et ses collaborateurs de l’Institut Max Planck de Potsdam, en Allemagne ont annoncé ce mercredi 24 juin que l’artémisia agit au laboratoire contre la Covid-19. Cette étape franchie, ces scientifiques prévoient des essais cliniques qui devraient avoir lieu aux Etats-Unis et au Mexique.



Les tests in vitro ont été faits avec des plantes produites aux Etats-Unis dans d’anciens champs de tabac dans le Kentucky, renseigne Paris Match. Aux Etats-Unis, c’est dans le même Etat que seront lancés les tests cliniques dont l’objectif est de prouver l’efficacité In Vivo (dans le corps humain) de l’artémisia annua.



Au cours de ces essais, deux bras seront introduits, à savoir la tisane d’artémisia à base de thé ou de café et l’arténusate. Les résultats des essais cliniques sont attendus d’ici la fin de l’été.



À préciser que les tests faits au laboratoire concernent des feuilles séchées de l’artémisia. L’artémisinine du nom de la molécule de l'artémisia utilisée dans le traitement du paludisme s’est révélée sans effet contre le coronavirus lors de ces analyses.