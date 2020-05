Allègement des mesures restrictives : Boubacar Camara regrette "cette option suicidaire" prise par le Président Macky Sall.

Le leader du Parti pour la Construction et la Solidarité / Jengu- Tabax n'a pas manqué de donner, lui aussi, son analyse sur le discours du président de la république concernant les mesures face au Covid-19.



Dans un tweet publié ce mercredi, le souteneur de Ousmane Sonko rappelle que "malgré des incohérences évidentes, certains observateurs ont même considéré le chef de l'Etat comme un Général à la tête d’une guerre contre le virus dévastateur, et ont exprimé une ferme volonté de se battre, avec, à ses côtés avec aussi, un personnel médical qui a fait et continue de faire preuve d’une abnégation remarquable"..



Toutefois Boubacar Camara trouve surprenante cette déclaration du lundi du président. "Macky SALL s’est lourdement trompé en optant pour l’immunité collective qu’il n’assume d’ailleurs pas ouvertement. Il a décidé d’inviter le virus, l’ennemi d’hier malheureusement toujours en circulation, à vivre parmi nous et avec nous pour que les sénégalais développent des anticorps après une contamination massive" déplore t-il.



Il condamne ainsi avec la plus grande fermeté cette option suicidaire au moment où la pandémie se propage rapidement et que les populations commencent à peine à s’habituer aux gestes barrières de prévention (lavage des mains, utilisation de gels hydro alcooliques, port de masques, limitation des rassemblements, distanciation physique etc.).



Pour l'homme politique, "cette nouvelle stratégie qui se cache derrière les « mesures d’assouplissement » ne mérite pas d’être soutenue".