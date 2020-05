Allègement des mesures : L'Union De La Jeunesse Musulmane Sénégalaise Forum Islamique Pour La Paix approuvent...

L’« Union De La Jeunesse Musulmane Sénégalaise » Et « Le Forum Islamique Pour La Paix » apprécient positivement les mesures d’allégement et d’apaisement annoncées par le chef de l’Etat le Président Macky Sall lors de son allocution à la Nation du lundi 11 mai 2020.



Un message fort utile, venu à son heure, plein de sagesse avec de nouvelles dispositions allant dans le sens d’un allégement des horaires du couvre-feu, d’une réouverture des lieux de culte (Mosquées, Eglises) des marchés et loumas. Mais et surtout de la possibilité désormais du rapatriement des dépouilles des sénégalais décédés à l’extérieur des suites du covid19.



Un point qui fut une forte demande de la part des familles des personnes emportées par la pandémie du coronavirus à l’étranger. Le chef de l’Etat très sensible à la douleur des familles ayant perdu leur parent à l’étranger dans ce contexte et qui souhaitent au moins les voir se reposer éternellement auprès des leurs sur cette terre de Foi, terre de prières, et d’Espoir a finalement donné suite à leur requête.



L’« Union De La Jeunesse Musulmane Sénégalaise » Et « Le Forum Islamique Pour La Paix » apprécient à leur juste valeur toutes ces décisions de chef de l’Etat qui toute fois seront encadrées médicalement et sanitairement pour éviter tout relâchement dans la lutte contre le covid19 et empêcher toute propagation de la maladie du coronavirus au Sénégal.



Toute fois L’« Union De Le Jeunesse Musulmane Sénégalaise » Et « Le Forum Islamique Pour La Paix » exhortent les populations notamment la jeunesse à poursuivre les efforts de bonne conduite, à adopter (gestes barrières, respect des horaires du couvre-feu, éviter les rassemblements, les déplacements et contacts non indispensables). Dans même lancée ces deux structures islamiques invitent les responsables des mosquées à veiller aux respects des mesures d’hygiènes et de protections édictées par les autorités sanitaires pour éviter la contamination et la propagation du virus.



L’« Union De Le Jeunesse Musulmane Sénégalaise » Et « Le Forum Islamique Pour La Paix » saluent l’esprit d’ouverture et l’engagement des chefs religieux des différentes confréries du pays au côté des pouvoirs publics et de l’Etat pour veiller ensemble à la protection des populations du Sénégal contre cette pandémie. Thiès, Mercredi 13 mai 2020 LE



COORDONNATEUR

Cheikh Ahmed Saloum Dieng