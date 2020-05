Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma a magnifié l’allégement opéré par le président Macky Sall sur l’état d’urgence. Chef religieux, il a salué cette décision qui, à ses yeux, ‘’démontre que le président a bien entendu l’appel des populations. On s’en félicite et appelle les populations à savoir que la balle est dans notre camp. Donc, il nous faut maintenant prendre nos responsabilités. Parce que chacun doit être conscient et se doit de respecter les mesures barrière. Il a aussi magnifié l’ouverture des lieux de culte’’, a déclaré Serigne Abdou qui intervenait en direct à l’édition spéciale de Dakaractu, ce lundi 11 mai 2020.



Le guide religieux a salué aussi l’allégement des mesures au niveau des marchés. Selon lui, ‘’si cette mesure persistait, c’est la faim qui allait tuer les populations et non le Covid-19’’.