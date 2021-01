Allah a repris c’est Lui qui avait donné. (Par Abdoul Azize Kébé)

Ce vendredi, le soleil en se levant nous a annoncé l’ultime voyage d’un illustre compatriote, singulier leader de son temps, Serigne Atou Diagne. Qui de notre génération ne le connaît pas? Cet homme a eu des positions révolutionnaires, sans le radicalisme qui va avec, à tous les moments de sa vie.







• Mobiliser les jeunes de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), dans les années 1980-1990, autour du Mouridisme, en alternative aux idéologies de gauche dominantes à l’époque dans le campus.







• Organiser une coordination de l’ensemble des initiatives du même genre dans un cadre unitaire, discipliné, pour l’éducation spirituelle dans la promotion de l’éthique et de l’effort de production, à la lumière du Mouridisme. Il en a résulté le Hizbu Tarqiyya.







• La construction d’un Centre international d’études et recherches sur le Mouridisme, à Touba avec toutes les infrastructures qui en ont résulté, grâce aux efforts de ses frères et sœurs de conviction sous l’autorité spirituelle des guides, descendants de Cheikh Ahmadou Bamba, Rta.







Ce vendredi, le Sénégal s’est réveillé avec une nouvelle manifestation de cette règle immuable de Celui Qui a créé la mort et la vie. Lui Qui avait gratifié le Sénégal de cet illustre fils par son dessein élevé, sa solide conviction, sa constance dans l’action et sa loyauté à son allégeance. C’est encore Lui ALLAH qu’il a plu qu’Il élevât Sergine Atou Diagne à l’ombre de Sa Miséricorde, in Shallah. L’épreuve est grande certes, mais la résilience sera délicate car comme le dit le poète Abu Faras Hamdânî:



Ce qu’Allah n’a pas voulu absolument



Aucune créature ne pourra l’avoir.







Nous exprimons nos condoléances au vénérable Cheikh Mountaqa Mbacké, Khalife général des Mouride, qu’Allah lui accorde encore et encore des années et années pleines de santé et de grâces.







À travers lui, nous présentons avec respect et compassion nos condoléances à tous les khalifes du Sénégal et à toutes les autorités, à tous les membres de Hizbu Tarqiyya, à la famille spirituelle de Serigne Touba, Rta, au peuple sénégalais.







Nous tendons ensuite les mains d’humilité, ouvrons un cœur déférent et demandons à Allah Le Miséricordieux d’agréer son serviteur Atou, dans Sa miséricorde qui englobe toute chose et qu’Il la lui prescrive éternellement par Sa générosité .



Paix et salut sur le Prophète Muhammad sur sa famille et compagnons, sur nos guides et parents, sur nous tous.







Pr. Abdoul Azize KEBE