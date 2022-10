Alioune Tine, Africajom Center : « Il faut mettre la pression sur les autorités pour qu’elles fassent leur déclaration et le procureur doit avoir le courage de … »

À l’occasion de la signature d’un protocole d’accord avec 15 organisations de la société civile, le fondateur de Afrikajom Center, membre de ce groupe et signataire du protocole, a invité à la présidente de l’Ofnac à bousculer les déclarants de patrimoine à le faire.



Car selon Alioune Tine, ces autorités doivent le faire. « Il faut mettre la pression sur les autorités pour qu’ils fassent leur déclaration de patrimoine. Soit ils déclarent, soit ils quittent », somme le fondateur d’Africajom Center.



Avec son franc-parler, Alioune Tine s’est adressé au procureur de la République. Il estime que le Parquet doit s’assumer pour diligenter et exploiter les rapports de l’Ofnac. « Il faut que le Procureur ait du courage. Quand l’Ofnac qui est une institution dépose des dossiers devant la Justice, il faut les poursuivre. Il me semble que ça devrait faire partie de nos obligations premières », lance-t-il devant Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l’Ofnac qui fut doyenne des juges.