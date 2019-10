Alioune Sarr sur la libération de Khalifa Sall : « Cela va permettre aux sénégalais de se concentrer sur l’essentiel… »

Invité du plateau de « France 24 », le ministre du Tourisme Alioune Sarr est d’avis que la libération de Khalifa Sall va permettre d’apaiser le climat politico-social du pays et aussi aux sénégalais de se concentrer sur l’essentiel. « Je me félicite qu’il puisse retrouver les siens et que cela contribue à apaiser le climat politique et social du Sénégal », a t'il indiqué. Sur la participation de l'ancien maire de Dakar à la Présidentielle en 2024, le ministre de faire savoir que cela est une autre étape, « il faut se féliciter de l’acte qui va permettre aux sénégalais et aux sénégalaises de se concentrer sur l’actualité essentiel de notre pays », consentira t’il tout juste à dire.