Alioune Sarr réussit le pari de l'accès à l'eau potable dans le Diobass avec le concours de Serigne Mbaye Thiam.

Après le raccordement au réseau Notto-Ndiosmone-Palmerin (NDP), des villages de Taténe sérères, Taténe Mbambara, Taténe toucouleurs, Pout Diack, Ngollar, 14 autres villages de la commune de Notto Diobass viennent d’être raccordés au réseau KMS3 pour renforcer l’alimentation en eau potable des villages.



En effet, l'État du Sénégal, à travers la Sones, l’OFOR et la commune de Notto Diobass, a renforcé l’alimentation en eau potable de 14 villages ( Thiéo, Kissane, Sanghé, Baback, Péléo, Séssène, Dioungane, Keur Djeumb Ndiaye, Keur Bara Peulh, Dakhar Mbaye peulh et wolof, Keur Bara Kairé et Mbomboye). D'un coût de 249 420 399 FCFA TTC (fonçage à Dakhar Mbaye et la construction de 4 regards de piquage) sur un linéaire de 12,5 km), ces travaux n'ont duré que dix mois. Ainsi, ce projet permettra à plus de 30 000 habitants d’avoir accès à une eau potable. Ces ouvrages de connexion et d’extension ont permis également d’améliorer la fonctionnalité des châteaux d’eau qui sont dans la zone d’impact des travaux. Quatre autres villages centres vont, à leur tour, desservir d’autres localités par système gravitaire. Avec la mise en service de ces ouvrages structurant, le pari de l'accès à l'eau est à près de 100% dans le Notto-Diobass.



Le ministre de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, qui a présidé la cérémonie de mise en service, dira que plus de 35 000 populations pourront bénéficier de ce nouveau système d'alimentation en eau.



Selon lui, "ce projet entre dans le cadre du projet PEAMU-KMS3 et du projet eau et assainissement en milieu urbain et le milieu rural", avant de rappeler que l'État du Sénégal a aussi décidé de subventionner cette eau. Le ministre-maire de Notto-Diobass est revenu sur l'importance de ce projet qui va à coup sûr répondre qualitativement et quantitativement aux attentes des populations de Notto-Diobass tel que souhaité par le Président Macky Sall.