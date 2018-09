Alioune Sarr à Notto Diobass : " On ne vise pas moins de 11 mille signatures. Le bilan du président Macky Sall, c'est mon bilan"

C'est dans le cadre de la collecte de parrains que les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de Notto Diobass se sont réunis dans la salle de réunion de cette commune pour un moment d'échanges et de partage sur les opérations liées au parrainage.

Présidée par le maire, Mr Alioune Sarr, par ailleurs ministre du Commerce, la réunion a été l’occasion de sensibiliser les responsables sur modalités de mise en œuvre.

À cet effet, la task-force de Bby de Notto Diobass s'est fixé un objectif de 11 mille signatures. De son côté, le ministre-maire s'est félicité des différentes réalisations du régime en place au profit de sa commune et touchant divers domaines comme la communication routière, l'électrification, l'éducation, la santé etc. " On vise pas moins de 11 mille signatures", exhorte M. Sarr. Avant d'ajouter : " Le bilan du président Macky Sall, c'est mon bilan en tant que maire et ministre du Commerce"...