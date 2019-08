Alioune Sarr, Ministre des Transports Aériens : « Air Sénégal satisfait aux contrôles les plus rigoureux au monde »

Lors de sa visite au niveau du siège de Air Sénégal SA, le ministre Alioune Sarr, aux côtés du directeur général de la compagnie, Ibrahima Kane et de son équipe, a salué les efforts fournis pour permettre à Air Sénégal de respecter les normes de sécurité les plus rigoureux au monde. Il a rappelé que l’obtention du TCO (Thrid-Country Operator) montre que la compagnie nationale a passé un grand cap, devenant en un laps de temps, une compagnie de qualité, avant de signifier que « Air Sénégal SA satisfait aux contrôles de sécurité les plus rigoureux au monde ».