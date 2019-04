Alioune Raki Sall : « Au niveau de Pastef, c'est la communication qui ne fonctionne pas... La direction du parti est sortie du chemin... »

À l'occasion d'une déclaration de presse faite à Kaolack, les membres de " PASTEF-Les Patriotes/ Front Républicain", ont tenu à éclairer la lanterne de l'opinion sur les manquements qu'ils ont notés au sein de leur parti et qui ont nécessité la création d'un courant dans Pastef pour le respect de " l'éthique républicaine".

Selon le coordinateur de cette entité, Alioune Raki Sall, la décision de la direction du parti de Ousmane Sonko de ne pas dialoguer avec le pouvoir en place, prouve qu'au " niveau de Pastef, la communication ne fonctionne pas et que c'est la direction elle-même qui est sortie du chemin..." Alioune Raki Sall et Cie ont aussi balayé d'un revers de main les accusations selon lesquelles le patron de PASTEF-Les-Patriotes/ Front Républicain et les membres de ladite structure sont respectivement " Gardien de la permanence de Pastef à Kaolack" et "pseudo-militants"...