Alioune Ndoye, ministre des pêches et de l’économie maritime : « Au Sénégal, les licences de pêche ne peuvent être données que dans le cadre de réglementations strictes »

Des opposants au régime de Macky Sall pensent que le gouvernement a caché des informations dans sa gestion des licences de pêche. Alioune Ndoye, ministre des pêches et de l’économie maritime, l'a regretté ce mardi lors du « Gouvernement face à la presse » et affirme au contraire que l'État a été transparent.



Répondant aux questions des journalistes qui ont évoqué des questions d’actualité comme l’affaire des Licences de pêche, le ministre chargé de l’économie maritime dira : « Ces accords sont en ligne. Je vous invite à prendre connaissance de ces accords, mais surtout les éléments qui fondent ces accords ».



Il renseigne que les accords parlent de la gestion durable des ressources halieutiques. « Il y a des éléments de confidentialité qui figurent dans ces accords et auxquels certains pays tiennent. Au Sénégal, les licences de pêche ne peuvent être données que dans le cadre de réglementations strictes, de manière tout à fait transparente », a assuré Alioune Ndoye.