Alioune Ndoye : « Les causes de l'émigration clandestine sont ailleurs »

Lors du vote de son budget, le ministre de la pêche a évoqué l'émigration clandestine. Selon Alioune Ndoye, les causes devraient plutôt être recherchées ailleurs : la pandémie du coronavirus, la surveillance renforcée des frontières et le business des organisateurs qui récoltent des centaines de millions et s'évaporent dans la nature...