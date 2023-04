Alioune Badara Ndiaye, importateur de sucre : « Le marché sera servi d’ici 48h, le prix homologué sera maintenu et tout commerçant qui fera une spéculation, aura tort »

Le gouvernement a autorisé à titre exceptionnel et à effet immédiat la mise en consommation de 20.000 tonnes de sucre d’origine étrangère. Une décision salutaire en ce mois de pénitence que l’importateur Alioune Badara Ndiaye loue. « Les 20 mille tonnes libérés permettront aux consommateurs de bien s’approvisionner en sucre durant ce carême et ce mois de ramadan. Nous sommes en cours de livraison. Le marché sera servi d’ici 48h. C'est le prix homologué qui sera maintenu. Tout commerçant qui fera une spéculation, aura tort », fait-il savoir.





Revenant sur la pénurie, il se dédouane et dégage la responsabilité de ses pairs importateurs. « Nous ne sommes pas à l’origine du blocus du sucre. On attend l’autorisation du gouvernement pour nous permettre de libérer les 50 mille tonnes disponibles. Ce sucre est là depuis plusieurs mois », conclut-il.