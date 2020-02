Alioune Badara Mbengue, gouverneur de Kaolack : « La Fika est un rendez-vous du donner et du recevoir... »

Le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a visité ce matin la Foire internationale de Kaolack où il a fait un tour au niveau des stands pour constater de visu les grandes innovations. Au sortir de cette visite, il a fait face à la presse et a déclaré ceci : " On a vu ici beaucoup d'innovations, notamment la présence d'institutions surtout financières, mais également d'institutions administratives... L'Etat encourage ce genre de manifestation dans la mesure où c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, mais aussi c'est l'occasion de permettre aux différents opérateurs de se rencontrer...", a-t-il réagi.