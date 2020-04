Alioune Badara Diagne dit Golbert : Le portrait d'un journaliste, artiste-comédien et notable Saint-Louisien complet !

Rappelé à Dieu à l'âge de 79 ans, le journaliste, artiste comédien et notable Saint-Louisien El Hadj Alioune Badara Diagne dit Golbert, ne passait pas inaperçu dans les rues, ruelles et artères de la ville de Mame Coumba Bang.







Golbert et la radio, une très longue histoire!







Né en septembre 1941 à la Rue de France, à Saint-Louis, El Hadj Alioune Badara Diagne dit Golbert, a comme tout bon Saint-Louisien fréquenté d’abord les daaras de la vieille ville, ancienne capitale l’Afrique Occidentale Français (AOF).







Pour l'amour de la radio pour ne pas dire le journalisme, il sacrifia ses études en classe de cinquième au lycée technique André Peytavin de Saint-Louis pour se lancer dans la radio.



Ce que ses parents n’entendaient pas de cette oreille.







"Mon papa me bastonnait, m’administrait des punitions", se rappellait-t-il lors d'une émission télévisée.







Mais rien n’y fit. Car son amour pour la radio était déjà acté. Golbert continuait de sécher les cours. Quand ses camarades prenaient le chemin de l’école, lui se rendait à la pointe nord, siège de Radio Sénégal.







Après une riche carrière, avec un carnet d’adresses bien rempli, Golbert Diagne se lance dans le théâtre pour faire valoir son autre talent caché, avant d'ouvrir sa propre radio à Saint-Louis, la Téranga.







Golbert et Saint-Louis : un attachement, une passion et un engagement au service de



la population !







L’histoire de Golbert avec Saint-Louis est semblable à l’épopée d’une mère avec son enfant.







C’est une vraie histoire !







Une histoire d’Amour, d’attachement et de passion, un drame joyeux et sempiternel que les quelques lignes d’un site qui tente de lui rendre hommage pour son engagement, ne peuvent décrire carrément.







C’est le récit séduisant d’un serviteur achevé et engagé pour sa cité, dévolu à la tâche de la voie splendide et respectée. Parce que Alioune Badara Diagne dit Golbert croit fermement que "Deukk si deukk bi, défar deukk bi moko gueune", au moment où le débat sur le concept "Domu Ndar et Dolli Ndar", continue de susciter le débat dans la ville tricentenaire.







Son rappel à Dieu ce 03 Avril 2020, est une grande perte pour tout le pays et la ville de Saint-Louis notamment. Mais ses œuvres serviront toujours de grande leçon aux jeunes générations...