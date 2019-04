Alioune Badara Cissé, non, vous n’êtes pas l’ami de Macky Sall! (Par Bassirou Lèye, responsbale APR à Rufisque)

Dans votre pseudo-lettre d’amour au Premier Ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne, vous avez voulu encore une fois nous faire prendre les vessies pour des lanternes, nous vos camarades de parti et les sénégalais qui vous avons suivi dans les entreprises de déstabilisation du Président Macky Sall envers qui vous avez tenu régulièrement des propos publiques pis que pendre, dignes d’un vrai opposant radical. Et vous voilà qui voulez utiliser le loyal Premier ministre Dionne pour évoquer dans votre missive à lui destiné « votre ami commun Macky Sall ». Cette lettre, Maître ABC, nous l’avons bien lue et comprise, elle est en réalité destinée au Président Macky Sall à qui vous voulez déclarer à nouveau votre flamme après avoir tout fait pour le brûler au chalumeau. Nous n’avons pas oublié Maître ABC que vous avez hurlé plus fort que les hyènes lorsque que vous avez cru que le Président Macky Sall était en difficulté et que vous pourriez donner un coup de main à ses tombeurs potentiels. Vous l’avez fait en sortant de votre réserve pourtant imposée par la loi, pour ne voir que des zones noires dans la governance du Président Macky Sall. Maintenant que toutes vos manœuvres ont échoué et que le Président Macky Sall est réélu, vous en faites à nouveau votre ami! Décence, Maître, Décence. Il est vrai que vous n’êtes pas loin de la fin de votre mandat de médiateur et le Président Macky Sall a cinq ans devant lui. Voilà ce qui change votre perspective, n’est-ce pas et vous fait redécouvrir les vertus de l’amitié?

Maître, excusez-vous d’abord pour tous les propos déloyaux tenus à l’égard du Président Macky Sall et le compteur, s’il n’est grillé par toutes vos charges negatives, pourrait être remis à zéro. Mais de grâce sortez le Premier Ministre de vos stratagèmes infamants et surtout arrêtez de tenir les sénégalais pour moins intelligents qu’ils ne le sont. Nous vous voyons, Maître, arriver avec vos gros sabots rapidement repeints en beige-marron pour ne pas rater le bal des prochains servis.