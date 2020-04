Alioune Aïdara Niang (Gouverneur de Saint-Louis) : « Golbert Diagne a toujours été au service de la population de Saint-Louis »

« C'est une immense perte pour moi, pour le président Macky Sall, qui vient de s'abattre sur tout le Sénégal! » C'est le témoignage du Gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang sur le rappel à Dieu de Golbert Diagne.



Installé à Saint-Louis le 20 Janvier 2015, l'administrateur civil se souvient de ses très bons rapports avec le défunt El Hadj Alioune Badara Diagne.



« La semaine dernière, on a longuement échangé sur l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, et il m'a confirmé son soutien total », souligne le gouverneur.



Alioune Aïdara Niang de préciser également que « Golbert Diagne a toujours été au service de la population de Saint-Louis. C'est un musulman accompli et une personne digne. Il ne m'a jamais posé un problème personnel... »