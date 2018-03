Aliou se cherche encore avec son 5-3-2, Abdoulaye Diallo titulaire

Pour affronter la Bosnie-Herzégovine ce mardi (18hGMT), le sélectionneur des Lions a décidé de changer dix joueurs dans son onze de départ face à l'Ouzbékistan (1-1), vendredi à Casablanca. Kalidou Koulibaly, Salif Sané et Papy Djilobodji forment le trio dans une défense à trois. Youssouf Sabaly et Armand Traoré sont sur les côtés. Au milieu, Pape Alioune Ndiaye et Henri Saivet organisent le pressing. Sadio en électron libre, jouera en soutien derrière Moussa Sow et Mame Biram Diouf.



Il convient cependant de préciser que le coach des Lions avait déclaré en conférence de presse, qu'il alignera deux équipes quasiment différentes sur les deux amicaux du mois de mars. Aliou Cissé veut ainsi répartir les temps de jeu et voir le plus de joueurs possible en condition de match. Le nul face aux Ouzbèques (1-1) lui a fait envisager, lundi, de changer son onze, tout en gardant Papy Djilobodj, histoire de rétablir la confiance de ce désormais titulaire...



Gardien : Abdoulaye Diallo

Défense : Papy Djilobodji, Salif Sané, Kalidou Coulibaly, Armand Traoré et Youssouf Sabaly

Milieu : Pape Alioune Ndiaye et Henri Saivet et Sadio Mané

Attaque : Moussa Sow et Mame Biram Diouf