Aliou Sow, ministre de la Culture : "Il faut que ce garçon se calme ... Le président Macky Sall n'a pas à dire qu'il est candidat, mais nous décidons à faire de lui notre candidat !"

Invité à prendre la parole lors de la rencontre avec les ressortissants de la région de Kaffrine à Dakar, le ministre de la Culture n'a raté l'occasion d'attaquer frontalement le leader de Pastef. Selon Aliou Sow, Ousmane Sonko est un grand arriviste qui n'a aucun vécu du syndicalisme pour défendre les élèves et les étudiants. "Nous avons un niveau d'études plus élevé que lui. Il n'a jamais rien géré. Donc, il ne peut pas se vanter de transparence et de gestion clean. Mais il ne fait qu'accuser d'honnêtes citoyens à tort. Il faut que ce garçon se calme", prévient l'ancien ministre de la jeunesse du régime de Wade.

Ainsi, se projetant pour la présidentielle de 2024, Aliou Sow dit n'avoir qu'un seul et unique plan, "c'est le président Macky Sall qui sera notre candidat. Ce dossier est le nôtre, c'est un combat de génération. Le président Macky Sall n'a pas à dire qu'il est candidat, mais nous déciderons à faire de lui notre candidat", laisse entendre Aliou Sow.