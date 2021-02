Aliou Sané menace sans cligner le président : « Que Macky Sall ne crée pas les conditions pour brûler ce pays! »

Le Coordonnateur du mouvement Y’en A Marre, Aliou Sané, a déclaré cet après-midi à sa sortie de chez Ousmane Sonko, après un long échange avec l’opposant et député accusé de viol, que ces accusations seraient une stratégie mise en place par le gouvernement pour liquider un adversaire. Il a notamment fait allusion aux cas des arrestations de Karim Wade et de Khalifa Sall. Une situation quasi-similaire à celle que prend la tournure de l’affaire Sonko et de ce supposé viol. Ce qui à ses yeux, ressemble à une accusation purement politique, au point qud l'activiste a proféré des menaces en direction du président de la République. Il s’est directement adressé au chef de l’État qu’il appelle à reculer dans sa démarche, avant de regretter tout acte qui pourrait avoir des retombés néfastes pour tous : « que Macky Sall ne crée pas des conditions pour brûler ce pays... »